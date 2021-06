Un concursante de '¡Ahora caigo!' aprovechó su participación en el programa para, más allá de contestar preguntas, hacer "la pregunta": instantes antes de caer por la trampilla, y ante la sorpresa de Arturo Valls, el joven pedía matrimonio a su novia.

"Sofi, no he podido llevarme el premio, pero para llevarme un premio lo que me gustaría es saber si te quieres casar conmigo", planteaba el participante, entre aplausos del público. Puedes ver el momento en el vídeo principal de esta noticia.