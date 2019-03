Con 23 años y siendo Miss España: así fue el primer casting de Eva González para televisión en 2003

En 2003, Eva González realizó su primer casting para la televisión. "Tengo 23 años, llevo poco tiempo viviendo en Madrid y soy Miss España", con estas palabras se presenta la presentadora de La Voz.

"No tengo experiencia en cuanto a presentar ni delante de la cámara, pero no me da miedo", destaca la modelo que afirmaba que para ella era una oportunidad ya que "el tren solo pasa una vez en la vida y hay que cogerlo".

