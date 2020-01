"A priori no quiero morirme, me viene mal por agenda", destaca Dani Mateo en Zapeando. Pero, ¿y al resto de zapeadores?, ¿cómo les gustaría morirse? Miki Nadal tiene clara hasta la fecha: "Cuando fumaba pensaba que sería en el 2050, ahora será en el 2053".

"¿Pero, no os da miedo una muerte ridícula?", pregunta el presentador. "Si no te das cuenta de que te vas a morir mejor, a mí me gustaría morirme sin sufrir", confiesa Lorena Castell, quien, además, destaca que le "sabe mal" que su familia la "encuentre tiesa".