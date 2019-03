Chicote: "Esta tarta se la doy a mi perro y me la tira a la cara"

ALBERTO CHICOTE NO SE ATREVE A COMER UN TROZO DE TARTA

Los chicos de Zapeando cumplen 200 programas y para celebrarlo han traído una tarta especial, pero antes de probarla llega Chicote dispuesto a hacer el control de calidad de Atresmedia: "Aquí no se come nada sin que lo vea yo primero". El chef de la cadena no puede evitar dirigirse a la cámara para compartir sus sensaciones con los espectadores: "Esta es la peor tarta que me he comido en mi vida", pero el plató tampoco ha pasado desapercibido por Chicote: "Tiene más mierda que el palo de un gallinero"...