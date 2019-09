Quique Peinado se ha chivado: Anna Simon llegó a caerse tres veces en el mismo día: "Acaba de salir de un casting de un programa, iba por el aeropuerto con unos vaqueros con el dobladillo por fuera, unos tacones en punta y súper subida".

Entonces, la punta del tacón se le metió por el dobladillo: "Zasca, de boca. Me levanté súper rápido", ha asegurado la zapeadora. Lo peor vino cuando, tras levantarse, se cayó de nuevo: "La gente se debió pensar que iba drogada".

Pero no es la única que ha tenido que atravesar un momento vergonzoso. Lorena Castell ha asegurado que ella, "cuando era cantanta", había una canción con la que salía al escenario después de que lo hubieran hecho el resto de miembros de su grupo.

"Cuando empezó a sonar salí, y había ido al baño, no me di cuenta y tenía el típico rollo de papel enganchado en la braguita", ha reconocido la zapeadora, que desde ese momento no volvió a salir sola.