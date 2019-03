LA ACTRIZ PROMOCIONA SU ÚLTIMO TRABAJO

El próximo viernes se estrena 'Perdiendo el Norte', el último trabajo de Blanca Suárez. La actriz visita el plató de 'Zapeando' para promocionar la película en la que interpreta a Carla, una española que lleva cinco años en Alemania, aunque confiesa que en realidad no ha aprendido nada de alemán. Blanca asegura que ha sido un trabajo muy especial y muy divertido. "Creo que es en la película que más me he reído entre escena y escena porque éramos una panda de imbéciles muy importantes", comenta la actriz.