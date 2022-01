María Gómez ha comentado en Zapeando la "última moda que está cobrando fuerza relacionada con los 'perretes'": Influencers clonan a sus mascotas para no perder dinero ni seguidores, una noticia que ha cabreado a Dani Mateo, quien ha dicho que "hay perros en las jaulas esperando a que los saquen".

En ese momento, Gómez ha señalado que una de las primeras famosas que clonó a su mascota fue Barbra Streisand, quien pasó de tener una perra a tener tres, dos que eran clonaciones y otra que era de la misma raza, pero no era fruto de una clonación. Sin embargo, tal y como puedes ver en el vídeo, las tres son idénticas, algo que Mateo ha destacado de forma irónica: "Se nota que la tercera no es clonada porque no se parece en nada", un comentario que ha provocado que a María Gómez le dé un ataque de risa en directo. "Esto me da a mí oxitocina", ha expresado la zapeadora tras recuperarse del ataque de risa.