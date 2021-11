Ya sabemos quiénes serán los encargados de dar la bienvenida al año nuevo en laSexta. Cristina Pardo repite un año más desde la Puerta del Sol, pero esta vez no estará a su lado Iñaki López. Será Dani Mateo la persona que dé paso al 2022 en la cadena.

"Es la segunda vez que te veo hoy, Dani Mateo. ¿Esto va a ser así hasta las uvas?", bromea Pardo antes del arranque de Más Vale Tarde, a lo que Mateo responde: "Iñaki se lo va a tomar mal, pero yo soy tu nueva pareja oficial".

Ante estas palabras, López se marcha 'despechado' del plano. "Seguid con vuestras cosas...", dice mientras se 'despide'. Mateo prosigue con sus palabras ante este 'amago' del periodista. "Ahora mismo, para la casa, la pareja con mayúsculas somos Cristina Pardo y yo. Y tú estás ahí", agrega, pero Iñaki López no se queda atrás: "¿Para esta casa, esa pareja? Claro, de toda la vida. A mí no se me ocurre otra".