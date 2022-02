Dani Mateo presenta en Zapeando un parque con unas impactantes atracciones. Se trata del Dream Ordovician, situado en China. El parque se encuentra construido en lo alto de un monte de 1.300 metros de altura. Cristina Pedroche afirma que este parque es "todo un desafío para los amantes del riesgo que no tengan miedo a las alturas", ya que todas las atracciones se encuentran sobre "aterradores precipicios".

Tras ver las imágenes, la zapeadora se confiesa: "Me cago". Entre las atracciones se encuentran montañas rusas sobre el abismo, columpios que te dejan suspendido en el aire o puentes colgantes. Dani Mateo bromea tras conocer las sorprendentes atracciones: "Da miedo, pero nada comparado a las que me he subido yo en las ferias". Eso sí, el presentador asegura que "si en vez de en China estuviera al lado tampoco iría".