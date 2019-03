Así fue el cabreo de Paco Marhuenda con Iñaki López, en 'laSexta Noche': "Ya no hablo más"

'ZAPEANDO' RECUERDA EL ENFRENTAMIENTO

En 'laSexta Noche', Paco Marhuenda se cabreó con Iñaki López cuando el presentador del programa pedía al periodista que no juzgara los conocimientos ajenos cuando le decía a Elisa Beni no tener idea a cerca de un dato sobre la trama Gürtel. Maruhenda le echó en cara al moderador de 'laSexta Noche' de ejercer de "abogado de parte" y decidió no hablar más. "No caerás a breva", pensarían los tertulios, según Miki Nadal.