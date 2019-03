Antonio Lobato: "Puede que en la primera carrera haya un tercer piloto español"

EL COMENTARISTA RESPONDE A LOS ESPECTADORES

Los twiteros de 'Zapeando' no han perdido la ocasión de poder enviar sus preguntas a Antonio Lobato, que no ha dudado en responder a todas ellas. El comentarista confesó que el momento más embarazoso de su carrera se produjo en el Gran Premio de Indianapolis 2005, en el que sólo corrieron seis pilotos y tuvo que dejar de narrar a mitad de la carrera. Además, desveló la oportunidad de que un piloto español que aún no ha debutado en Fórmula 1 debute en la primera carrera del año en Australia.