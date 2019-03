Ana Morgade: “Un toro no puede ser tu amigo porque no tiene Facebook”

‘1,2,3… RESPONDA OTRA VEZ’

Los toreros se enfrentan a un bicho de 500 kilos y suelen salir airosos, pero tienen muchos más problemas cuando se enfrentan a un periodista original. Y es que en un programa taurino de la televisión andaluza, Alejandro Talavante aseguraba que “un toro es un toro, y amigo no puede ser porque no habla y enemigo tampoco porque tampoco habla”. Frank Blanco aprovecha la ocasión para jugar al ‘1,2,3… responda otra vez’, con la pregunta: ¿cuáles son los motivos por los que un toro no puede ser tu amigo?