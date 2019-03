La ambigüedad sexual de Wyoming, desde Thais Villas a Dani Mateo

PARA SALIR DEL ARMARIO NECESITA UNO DE SIETE PUERTAS

Sara Escudero quiere hablar con Wyoming de sexo, en especial de la tensión sexual que parece tener el presentador con todos sus colaboradores. Sobre todo con Thais Villas, la colaboradora finge resistirse siempre, pero al final acaba cayendo rendida en sus brazos. El que Wyoming aún no ha conseguido atrapar del todo en su red es Dani Mateo, con quien también se trae mucho tonteo pero con el que no se atreve a mostrar lo suyo en público. Lo que está claro, es que parece no tener clara su identidad sexual y por eso, como dice el presentador de ‘El Intermedio’, necesita "un armario, pero con muchas puertas".