En Zapeando hemos visto el intenso entrenamiento al que se ha sometido Will Smith para perder peso. Miki Nadal ha sido claro a la hora de dar su opinión, algo que no ha gustado a Cristina Pedroche, como podemos ver en el vídeo.

"¿Qué más da tener un poquito de barriguita? La barriguita es sexy, es la almohadita del amor", afirma Nadal, a lo que Pedroche responde: "Es lo que se dice él para no hacer un reto para ponerse más en forma, que es lo que debería hacer".

"Ya te digo yo dónde vas con todo eso, Will: a ningún lado", sentencia el zapeador. Lorena Castell cree que es "muy fácil" perder peso como lo hace el actor: "¡Que me vengan a buscar a las 4:00 de la mañana y que me paguen por perder peso!".