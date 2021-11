Sajjad Gharibi, más conocido como 'El Hulk iraní', tiene una forma muy peculiar de entrenar. En lugar de levantar pesas, se dedica a romper la barra de hierro que sujeta las mancuernas. Además, ahora ha demostrado una nueva habilidad: la de abrir sandías con las manos. En el vídeo, puedes ver cómo lo hace. "Imagina que es tu cabeza", ha bromeado Dani Mateo tras ver las imágenes.

"Es un forzudo de los de antes", ha señalado el presentador de Zapeando, tras lo que Valeria Ros ha comentado: "Este es el tipo de hombre que me gusta a mí". Sin embargo, las "habilidades" de 'El Hulk iraní' no se quedan ahí. A él le encanta golpear el saco por las mañanas, aunque al final también lo acaba rompiendo. "No le sale bien ningún entrenamiento", ha afirmado Santi Alverú.