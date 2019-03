‘Miguel anónimo’ demuestra lo que no hay que hacer para perder el anonimato

EXPERTO EN ANONIMATO

Miki Nadal aconseja a la humanidad que si quiere mantener el anonimato no llame a la televisión. ‘Zapeando’ quiere ayudarla y por ello cuentan en plato con un experto en anonimato que prefiere hablar sin decir su identidad. “Llámenme Miguel, mientras no digan Nadal que es el apellido…”, comenta. El experto asegura que “lo fundamental es que no haya manera que te reconozcan físicamente ni decir bajo ningún concepto el nombre para que no sepan quién eres”, algo que no cumple.