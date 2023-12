Termina el 2023 y Zapeando ha salido a la calle para pedir a la gente que hagan un balance de su año y confiesen de todo aquello que se arrepienten y si, en algún momento, han metido la pata. Una chica confiesa que se arrepiente de no haber estudiado contabilidad ya que, como explica, no le gusta. Otra chica explica que se arrepiente de "haber ido al camping de un festival con 30 años". La joven argumenta que pasó "los peores cuatro días de su vida" y, por ese motivo, no va a volver.

En cuanto a los momentos 'tierra trágame', un chico explica que estaba en casa "haciendo cosas con una chica pensando que estaba solo en casa". En un momento dado su suegra entró en la habitación aunque "supieron reaccionar". Otra chica explica que se cayó en pleno centro de Madrid. Alguien le pisó y eso provocó que "se meara encima".

El fin del 2023 también es un buen momento para pedir perdón. Una chica explica que le debe una disculpa a su amiga ya que "a veces le habla fatal". Otra joven considera que debería pedir perdón a sus padres ya que "se la ha liado mucho este año". Otro grupo de chicas considera que debería pedir perdón a su instituto ya que "se portan muy mal".

Durante el año también han dicho alguna mentira. Una chica afirma que su mayor mentira es que no iba a volver con su novio. Otra joven cuenta que ha mentido alguna vez al decir que no podía quedar porque estaba ocupada y, en realidad, se había quedado en casa por pereza.