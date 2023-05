El drift es un deporte de motor que nace en Japón en los años 70 y se convierte en disciplina propia a finales de los años 90. Consiste en derrapar con el coche a alta velocidad y se popularizó con las películas de 'A todo gas' o 'Fast and Furious', en su versión en inglés.

La décima entrega de la saga se estrena esta semana e Isabel Forner se atreve a probarlo con el campeón de España, Marc Blanco. La periodista pasa por varias fases, de los nervios y el miedo ante esta experiencia al mareo y las ganas de vomitar: "Me he mareado un poco pero estoy bien. Una y no más, santo Tomás".

La valenciana confiesa que lo pasó mal y que no pudo comer nada en todo el día por el mareo y Miki Nadal bromea con sus reacciones durante la prueba: "Se agarra al arnés como un moribundo a la vida".