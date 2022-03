Después de ver la broma de unos trabajadores de una funeraria a un compañero, Marta Torné confiesa en el plató de Zapeando que siempre le ha llamado la atención trabajar en una funeraria. "La muerte está muy presente pero es un tabú", explica la actriz, que reconoce que le ayudaría a normalizarlo un poco. Y es que Marta Torné afirma que la muerte le da mucho miedo: "La mía, sobre todo, porque si me muero yo se acaba todo, y la de los que me rodean".

Es más, la zapeadora manda un mensaje para cuando ya no esté: "Yo no quiero que me pongan expuesta y que todo el mundo me vea, la caja cerradita, por favor". En el vídeo de arriba puedes ver su mensaje completo y la reflexión de Lorena Castell sobre la muerte.