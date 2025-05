María Gómez, al ver a un minitornado arrasar un hotel de Mallorca: "Es de media pensión porque la otra media ha salido volando"

Espectacular imagen la de un hotel de Mallorca donde todo el mobiliario de la piscina salió volando por un minitornado. Sin embargo, descubre a un hombre que no se movió de su hamaca, lo que Nacho García denomina "turista de carga".

Estos días un minitornado ha dejado una imagen espectacular mientras se llevaba por delante las tumbonas de un resort de vacaciones en Mallorca.

"Esto es un hotel de media pensión porque la otra media ha salido volando", bromea María Gómez en el vídeo sobre estas líneas.

Nacho García se percata de que durante el episodio "no todo el mundo huye". De hecho, hay un señor que no se mueve de su tumbona a pesar de que a escasos metros todo el mobiliario de la piscina está volando descontroladamente. Sin embargo, Nacho lo entiende: "Con lo que cuesta conseguir una tumbona, que te tienes que bajar a las cinco de la mañana, de ahí no lo mueven ni con un tsunami".

"De hecho, el hotel no vuela porque él lo está sujetando", apunta Dani Mateo, algo que Nacho lo denomina "turista de carga, mientras no lo toques todo estará bien". Isabel Forner, por su parte, se imagina a este hombre delante de un volcán en erupción y "poniéndose crema solar para no quemarse".