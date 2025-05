María Gómez, tras la rueda de prensa de Melody: "No habla de política pero, desea la paz en el mundo sin ser miss... aclárate"

Durante la rueda de prensa, la artista fue preguntada por la politización del festival. Melody decidió lanzar balones fuera y se excusó diciendo que por contrato "no podía hacer comentario políticos". Algo que, más tarde, RTVE desmentía.

Melody ha reaparecido tras su batacazo en Eurovisión. La cantante, que compitió en el festival con 'Esa diva', participaba en una rueda de prensa para hablar sobre su experiencia en la final del Festival y, además, aclarar todas las dudas que se han generado después de que decidiera cancelar su agenda y tomarse unos días de descanso.

Uno de los momentos más tensos de la rueda de prensa fue cuando le preguntaron sobre la politización del festival. Como señala Iñaki Urrutia, Melody decidió lanzar balones fuera "de todas las formas que pudo y señaló a RTVE". Como se puede ver en las imágenes, la cantante afirma que, sobre política no quiere pronunciarse ya que ella no es político sino artista.

La cantante justificaba sus palabras afirmando que, por contrato, ella no podía hacer "comentarios políticos", leyendo parte de las bases del Benidorm Fest. A sus palabras, añadía que solo podía lanzar un mensaje: "Deseo de todo corazón que en el mundo haya mucho amor y mucha paz".

"Bueno, no hablo de política porque no soy político pero, es verdad que desea la paz en el mundo sin ser miss...", comenta María Gómez, tras escuchar a la cantante, "a ver si nos aclaramos, Melody". Juan Sanguino señala que las bases que leyó Melody hacían referencia a la letra de la canción presentada.

"Las letras no pueden tener mensajes políticos y los artistas, durante el festival, no pueden hacer proclamas políticas", explica Sanguino. El periodista añade que el propio ganador del festival, JJ, dos días después de ganar el micrófono de cristal, hizo unas declaraciones en las que afirmaba que en la próxima edición le gustaría que Israel no formara parte del festival.

Además, tras las palabras de Melody en la rueda de presa, RTVE publicó un comunicado en el que aclaraba que la artista no tenía prohibido por contrato "hacer comentarios políticos". Ese mensaje aclara también que, según las normas de la UER, son las canciones las que no pueden tener contenido político.