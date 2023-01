Santi Alverú aparece en el plató de Zapeando como Defensor del Espectador para enseñar a los zapeadores los mensajes que los espectadores le mandan sobre el programa. En este vídeo, Pepe, de Lucena, ha destacado lo "finolis" que es Isabel Forner tras decir que "hasta la más guapa hace bolitas de caca". Un refrán adaptado a su persona que ha desatado las risas del plató.

Santi Alverú propone un reto a los zapeadores: que cada uno de los zapeadores le diga a Isabel Forner una palabra malsonante y ella debe hacerla suya y convertirla en cuqui. "Cuando veo algo en el guion que no me gusta lo intento cambiar", confiesa la periodista deportiva, que, por ejemplo, desvela que en vez de "pene" dice "colita". Pero, ¿qué más palabras no le gustan y las cambia por otras? Descúbrelo en el vídeo de arriba.