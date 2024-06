¿Estás soltero y quieres encontrar el amor? El Maestro Joao tiene la solución para ti. El tarotista visita Zapeando para explicar cómo hacer un ritual que te permitirá atraer el amor. Antes de mostrar cómo se hace, Valeria Ros tiene mucho interés en saber si, al hacerlo, es necesario pensar en alguien concreto o simplemente en el amor en general. "El amor en general, para qué vas a poner pegas", contesta la tarotista.

Joao cuenta que con este ritual es mejor no insistir. "Si es que no... es que no", advierte. Para hacerlo hace falta un poco de miel y canela. La astróloga utiliza a Graciela Álvarez para mostrar cómo se hace. Primero, le pide a la zapeadora que se chupe el dedo y lo moje en la canela. Después, se pone la canela en las orejas detrás de los pendientes. "Es afrodisíaca y con esto vamos a llamar a toda la sensualidad del amor sobre ella", explica Joao.

Después, le pide que ponga el dedo en miel y se haga una cruz debajo de la lengua. "Tienes que hacerlo todos los días", le dice la tarotista. No te pierdas el ritual en el vídeo principal.