Leo Harlem: “Tú imagínate lo que puede ser un político capaz de hacerse invisible”

‘¿PERO QUÉ ME ESTÁS CONTANDO?’

El líder de opinión de ‘Zapeando’ Leo Harlem llega para comentar, en su sección ‘¿Pero qué me estás contando?’, uno de los grandes inventos de los últimos años: un aparato capaz de hacer invisible. “Espero que esto de la invisibilidad no sea posible jamás”, comenta. Y es que, no se imagina a los políticos o a su cuñado con la capacidad de hacerse invisible.