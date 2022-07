Este pasado sábado se emitió una nueva entrega de La Voz Kids y "hubo sorpresa", anuncia Dani Mateo a sus compis de Zapeando: "En este caso las caras de alucine no fueron por lo bien que cantaban los niños", sino por el lapsus que tuvo Luis Fonsi en pleno directo con la letra de su canción 'No me doy por vencido'. Aunque en un primer momento optó por tartamudear, lo cierto es que acabó confesando mientras cantaba: "Estoy al borde... Se me olvidó la letra de mi canción".

Puedes el momento, en el vídeo principal de la noticia. "Pues muy apropiada la canción, la verdad", no puede evitar comentar el presentador de Zapeando entre risas, que se alegra de que él tampoco se diera "por vencido" y decidiera continuar con la canción a pesar de que solo "se había preparado la mitad".