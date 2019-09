Zapeando se lanza a la calle para dejar a los ciudadanos unas gafas de realidad virtual con las que puedan sentir la adrenalina de estar en una montaña rusa. Las personas elegidas se sientan en una silla en plena calle, se ponen las gafas y unos cascos y ya están preparados para disfrutar de la experiencia.

La mayoría se divierten mucho y parecen encantados, como un hombre que grita emocionado: ¡Qué guay!". Además, un chico confiesa que "se siente demasiado real".

Además, otros gritan desesperadamente, hasta el punto de que un chico sale bastante asustado y decide irse a casa: "Me he cagado de miedo, tengo las manos que me siguen temblando".