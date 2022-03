Zapeando sale a la calle para preguntar a los españoles a qué famosos creen parecerse. "Hola, soy Lucía Camarena y estoy cansada de que todos los días me repitan que me parezco muchísimo a una cantante muy famosa, ¿adivinas a quién?", reta una mujer a los zapeadores, que no acaban de dar con la solución. "Sé que se parece a alguien, pero no sé a quién", comenta Miki Nadal, mientras que Dani Mateo apunta que está entre "Christina Rosenvinge y Selena, de Sonia y Selena".

En el vídeo principal de la noticia te dejamos los anónimos que se han prestado a este juego del programa y sus divertidas respuestas. ¿Lograrás dar con la celebrity a la que ellos creen que se dan un aire? Compruébalo.