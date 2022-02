Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks más llamativos de los últimos días. Es el caso de Bad Bunny, quien se ha convertido en imagen de una famosa marca. Y no, no solo de su línea masculina. En la fotografía más llamativa de la campaña se ve al artista muy veraniego con un minivestido rosa. Pero, ¿es solo marketing o estamos más cerca de encontrarnos un look parecido en el paseo de la playa?

"Les ha salido muy mal, todas estas fotos no transmiten anda", destaca Josie, que afirma que "es una localización horrorosa de Miami". Y es que el experto en moda afirma que "no es esa luz lunar de Brad Pitt de 1999 en 'Rolling Stone', que supera a estas imágenes por goleada". "La gente es que cuando le da like le da sin ton ni son", destaca Josie, que insiste en que esta campaña ha salido mal. Eso sí, el experto en moda afirma que hay un detalle que sí que le encanta, descubre cuál es en el vídeo principal de esta noticia.