Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks más destacados de los Premios Goya 2022. Por ejemplo, en el vídeo repasa los looks de las dos actrices más internacionales de la gala: Penélope Cruz y Cate Blanchett, que recibió el primer Goya Internacional. Mientras que la española acudió con un vestido blanco bordado de Chanel y el pelo semirecogido, la premiada llevó con un vestido plateado de flecos de Armani.

"Es muy fuerte, un estilismo aplasta al resto, y Penélope se podía haber permitido algo similar y no lo hizo", afirma tajante Josie, que se muestra indignado con el look de la madrileña: "Lleva un Chanel que no te pones ni para ir a merendar". "Creo que se lo puso por condescendencia a todas, tengo unas ganas de que acabe su contrato con Chanel... porque no puedo más", explica el experto en moda, cuyo análisis al completo de los dos looks puedes ver en el vídeo principal de esta noticia.