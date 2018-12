Ya lo dice Josie, este reportaje de fotos en blanco y negro con Ana Morgade es "de megadiva y súperestrella". El experto en moda eligió los looks con los que Ana Morgade posa para la revista Esquire: "Me he quedado muy a gusto", asegura.

La zapeadora comenta cómo fue la experiencia de ser 'modelo por un día', algo que no le ha parecido fácil pero sí "muy divertido": "Mi recurso fundamental fue rodearme de amigos", confiesa.