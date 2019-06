Josie ha visitado Zapeando para analizar los detalles más destacados de la boda de Pilar Rubio y Sergio Ramos, entre ellos el vestido de novia.

El estilista considera que la modelo e influencer "se ha tomado muchas molestias porque se ha ido a París" para buscar el look más adecuado pero "defenderlo es imposible".

Además, el colaborador de Zapeando cree "se ha metido en un berenjenal" y recomienda "que manden el vestido al Museo del Traje porque no le favorece".

Otros de los elementos que ha criticado del 'outfit' de Pilar Rubio ha sido la cola que, según él, "era super raquítica" y "el peinado", que también "era imposible".

"Ella es un bellezón, pero la desgracia de todo esto es que es demasiado actual. Todas las tendencias están metidas aquí, es muy dura la época que nos ha tocado vivir a nivel boda", sentencia.

Otros momentos destacados

Pero la protagonista de la boda no ha sido la única que, según Josie, no ha acertado, tampoco lo han hecho sus invitadas. "Esto es un delirio", ha dicho el estilista al ver los looks de Alice Campello, Victoria Beckham o Joaquín, entre otros.

Además, Lorena Castell y Anna Simon han hecho un repaso de los detalles más curiosos de la boda de Sergio Ramos y Pilar Rubio, como el llegar al concierto de 'Europe' en dragón o montar un parque de atracciones con noria y coches de choque incluidos.