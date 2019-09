Después de que la actriz Penélope Cruz haya escogido dos vestidos diferentes para el Festival Internacional de Cine de Venecia, Josie analiza en Zapeando sus estilismos. ¿Le dará el aprobado?

La actriz lució un vestido corto color turquesa y otro largo con pedrerías y volantes, que parece no convencer a Josie. El estilista reconoce que esperaba mucho más de ella y confiesa que no es la faceta favorita de la actriz: "Quizás no tiene el poder de trasmisión que ha tenido en otras épocas de su vida, es un aburrimiento".

Además, recalca que las famosas cultivan más su cuerpo que sus estilismos: "Al final están enseñando que cuidan mucho su cuerpo y descuidan el textil".

