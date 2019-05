El consejo de Josie a Pablo Iglesias: "Yo no renunciaría a la coleta, pero no tiene por qué llevarla tan maltrecha"

Josie vuelve a Zapeando con una gran tarea: valorar los estilismos que están utilizando Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera durante la campaña electoral.

El estilista asegura que no le da "el aprobado a ninguno", aunque uno de los looks que más ha comentado es el de Pablo Iglesias: "Es una camiseta que la marca usa sin nada debajo y él ha hecho una interpretación, poniéndosela como jersey, que está mal. Tiene que pasar de pantalla, podría estar mucho más optimizado".

Además, le aconseja al líder de Unidas Podemos que "cree un nuevo look para el nuevo Pablo Iglesias". "No tendría que renunciar a la coleta, pero no tiene por qué llevarla tan maltrecha", sentencia.

En cuanto a la valoración general de todos los candidatos a la presidencia, cree que "hay un denominador más común, que es la pereza, porque no puede dar más pereza la ropa que llevan".

