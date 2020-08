Josie regresa al plató de Zapeando para analizar los últimos looks y estilismos de las famosas. En esta ocasión, la protagonista del look es la cantante Aitana Ocaña, quien ha sorprendido a sus seguidores al compartir en sus redes sociales su espectacular cambio de look.

La joven aparece en un vídeo con dos moños y el pelo bicolor, ya que se ha teñido la parte de arriba de su pelo de rubio, marcando una fuerte contraste con el resto del pelo castaño. Josie destaca que esta tendencia del pelo multicolor "viene super fuerte" porque "vuelve el color en el pelo". "Se ha inspirado en Dua Lipa porque es la que ha traído esa tendencia", afirma el experto en moda, que advierte que este tipo de look "es un berenjenal cuidarlo las 24 horas del día".

Aitana surfea junto a Miguel Bernardeau

Aitana protagoniza un divertido momento en este vídeo junto a Miguel Bernardeau practicando surf. Además, la artista muestra su gran cambio de look en el que aparece con el pelo de dos colores.

Enrevista a Aitana: "Qué vergüenza, esto no lo he dicho nunca"

Durante su entrevista en Zapeando, Dani Mateo somete en este vídeo a Aitana a un test sobre la televisión. La cantante afirma que no ve mucho la tele, aunque reconoce que Zapeando "obviamente" lo ve "muchísimas veces". Además, Aitana confiesa de qué personaje de ficción ha estado enamorada: "Qué vergüenza, esto no lo he dicho nunca".