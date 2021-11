"Quiero que conozcas a una pareja que es fenomenal", afirma Dani Mateo a Josie, que espera en plató tras haber terminado su sección. Y es que el presentador de Zapeando quiere que el experto en moda está en el plató cuando realice su tradicional conexión con Iñaki López y Cristina Pardo. A ambos, Josie les conoce de compartir espacio mientras los presentadores daban las Campanadas. "Yo contigo me he tomado las uvas", destaca Josie a Cristina Pardo, a la que le recuerda que va "con el mismo pelo": "Lo que no entiendo es cómo no te has cansado, te voy a llevar a mi peluquero".

"Ese filete es agotador", insiste el experto en moda. Aunque Pardo reconoce estar cansada de su look, afirma que no tiene paciencia para tener el pelo largo. "Tienes una descompensación capilar y un dolor de cabeza", insiste Josie a Pardo, que se defiende: "A mí me gusta más mi peinado que el tuyo". Pero Josie sigue insistiendo: "Yo soy mucho más reina Sofía que tú". Puedes ver el momentazo, en el que Dani Mateo tiene que intervenir ante "las hostilidades" en el vídeo principal de esta noticia.