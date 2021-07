Josie visita el plató de Zapeando para analizar los looks elegidos por las actrices para desfilar por el Festival de Cannes. En concreto, Cristina Pedroche y Valeria Ros muestran los looks elegidos por la española Ester Expósito.

En su llegada por la mañana eligió un look casual de dos piezas de Prada con gafas de sol y zapatos mientras que por la noche la actriz se puso otro dos piezas de Etro con una falda vaporosa. "¿Eso de Prada merece tantos likes?", pregunta indignado Josie, que afirma que ese look no le interesa. Por otro lado, sobre el impactante vestido morado que llevó la actriz por la noche, el experto en moda recuerda que Ester Expósito ha llevado vestidos mejores. "No me ha cautivado porque dentro del cancaneo está en una escala media, ahí hemos visto gente increíble como Bella Hadid".