Esta semana, Rosalía ha desvelado por primera vez las zapatillas que ha diseñado para Nike, que Lorena Castell define como "un híbrido entre las zapatillas deportivas y unas espardeñas de toda la vida", con la suela simulando las costuras de este calzado tradicional y cordones que se atan en torno al tobillo.

Pero, ¿arrasará esta colaboración de la cantante catalana? Josie lo tiene claro: "Me parece un súperacierto", afirma el estilista. "Me planteo si es apropiacionismo", ha apuntado no obstante. En el vídeo principal de esta noticia puedes ver su análisis de este calzado.

Josie analiza la alfombra roja de los Grammy

Pero Josie también ha analizado en Zapeando los looks de la alfombra roja de los Grammy: desde el vestido floreado de Taylor Swift al outfit con plumas de la rapera Doja Cat, pasando por el vestido joya de Dua Lipa. Puedes ver su opinión en este vídeo: