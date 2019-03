Josie, sobre la visita de los reyes a Estados Unidos: "El rey Felipe es un sueño facial"

EL ESTILISTA OPINA SOBRE LOS REYES EN LA CASA BLANCA

'Zapeando' quiere repasar la reunión de los reyes españoles Felipe y Letizia con Michelle y Barack Obama. En las imágenes que se han publicado de la visita, Josie critica "la manga muy apretada" de la primera dama y se queda con el 'look' de la reina Letizia. Cuando tiene que hablar del rey Felipe, cree que toda la información que quiere dar está en el rostro y lo consigue con la presencia, o no, de su barba. No deja de pasar la oportunidad para criticar a los duques de Cambridge.