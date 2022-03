Lorena Castell vuelve a presentar su ya tradicional y exitosa sección sobre las revistas del corazón, donde la zapeadora analiza las portadas más importantes de la semana. Por ejemplo, las apariciones de Victoria Federica en los photocalls. Y es que, como afirma Lorena Castell, "Victoria Federica le ha comido la tostada a Froilán en un momento".

"Competían en popularidad y se ha comido a Froilán", destaca la zapeadora mientras Quique Peinado detalla que la hija de la infanta Elena ha adelantado a su hermano en popularidad "pero con motivos mejores". Victoria Federica "se está haciendo su carrera en solitario como influencer desmarcándose de la familia real", explica Lorena Castell, que destaca que "en este mes de marzo ya se ha hecho nueve photocalls": Pero, ¿cuánto cobra? Al descubrir su sueldo, Cristina Pedroche y Josie afirman que no puede ser verdad ya que hay apariciones muchos más caras. "No puede ser, Victoria, no puedes cobrar eso ni por respirar", afirma Josie, que le manda un consejo: "Vete cobrando 6.000 por darte una vuelta por El Retiro y que te lo pague el alcalde". Puedes ver el momentazo y descubrir cuál es esa cantidad que los zapeadores ven poco para Victoria Federica en el vídeo de arriba,