Josie visita el plató de Zapeando, donde el experto en moda habla de Paula Echavarría. La actriz, que acaba de cumplir 45 años, está espectacular. "Gracias por existir, aquí nos has dado grandes momentos con vestidos horrorosos que solo tu has tenido el valor de ponértelos", destaca el experto en moda, que analiza los últimos looks de la asturiana.

Isabel Forner afirma que la actriz se ha convertido en un icono de moda, pero, rápidamente, Josie interviene para negarlo desatando las risas de los presentes. "Ahí está el problema", insiste Josie, que afirma que Paula Echevarría no es un icono de moda: "Le hemos puesto el Sambenito que no es y todo el rato está decepcionándonos porque jamás va a ser un icono de moda". "Está muy bien, pero no es un icono de moda", insiste el experto en moda. Puedes ver su análisis completo de Josie a Paula Echevarría en el vídeo principal de esta noticia.