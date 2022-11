Josie visita Zapeando para opinar sobre los looks que las celebrities han lucido sobre la alfombra de los premios Latin Grammy, donde Rosalía resultó triunfadora tanto en número de premios como por su estilismo: "Fue increíble", describe Josie.

Pero para la que no tiene tan buenas palabras es para Georgina Rodríguez, que acudió a la gala para entregar un premio y lució un vestido de lentejuelas en color café: "No entiendo esto. Ese posado con color café no nos interesa nada. ¡Qué son los Grammy Latino, un poco de sangre!", espeta indignado. "¿Tú te crees que te puedes presentar a un photocall así porque tengas unas joyas? No tenemos por qué ver eso", concluye su valoración sobre los looks de la mujer de Cristiano Ronaldo. En el vídeo principal de la noticia te dejamos la valoración de Josie al completo.