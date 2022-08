¿Suelen los zapeadores vengarse de las personas con las que se enfadan? A esta pregunta han respondido sin dudarlo Lorena Castell e Isabel Forner, que aunque aseguran que no son de vengarse sí que tienen "mucho pronto". "A mi me pasa algo y me enfado y grito, aunque después se me pasa pronto", ha confesado Lorena Castell, reconociendo que después le da "palo" y se avergüenza de no haber controlado su enfado.

También Isabel Forner ha explicado que se enrabieta y quiere "destruir a todo el mundo", aunque después pide perdón arrepentida "como un gatito". En cambio, en Zapeando sí hay colaboradores que han admitido que son muy rencorosos, como podrás descubrir en el vídeo principal de esta noticia.