Desde Estados Unidos nos llega a Zapeando un nuevo método de robo que ya se ha vuelto viral. Concretamente nos llega desde Sacramento, California, donde un ladrón ha tenido una idea infalible para robar los paquetes que los repartidores han dejado en las puertas de las casas.

En este vídeo, se puede ver cómo el hombre se mete en el interior de una bolsa de basura y se agacha para aproximarse con cautela a su objetivo. "¡Qué fantasía!", no puede evitar reaccionar Torito al ver estas divertidas imágenes.

"Aunque lo haga despacito, no llamar la atención es imposible porque se le ven los pies", se ríe el colaborador, a quien le parece una "muy buena idea" siempre y cuando no llegue el "basurero y se lleve la bolsa de basura". "Entonces sí que va a terminar siendo el paquete", espeta. "Qué pena que no pase esto en España", reclama Torito.