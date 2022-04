En el barrio de Salamanca, uno de los más ricos de Madrid, ha aparecido una pintada plagada de faltas de ortografía con la que un grafitero busca que, por favor, abran ya la biblioteca de Manuel Alvar, que lleva cerrada desde el año 2019. "Por fabor, avrir lla la vivlioteka. Es urjente", rezaba esta pintada, que ha aparecido en los muros de un edificio y que ha emocionado a Valeria Ros. "¡Es el mejor grafiti del año!", expresa a sus compañeros de Zapeando.

A pesar de su originalidad, este grafiti no ha convencido a Marta Torné, que se considera una "purista" de la ortografía, y reconoce que no puede ver este tipo de mensajes. "Es que ha faltado escribir urgente con 'H'", exclama. "Si te pones a hacer las cosas mal hazlas mal del todo. No te quedes a medias", recomienda al grafitero en el vídeo principal de la noticia.