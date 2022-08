Para celebrar que la música vuelve a brillar con todo su esplendor y que los artistas vuelven a estar 'On the road', Zapeando conecta en directo con India Martínez, que se encuentra en plena gira '90 minutos +'. "¿Te sigues poniendo nerviosa sobre el escenario?", le pregunta Lorena Castell, a lo que ella responde que "ya no", pero que sigue sintiendo "ese respeto por la gente" que va a verla.

Además, para asegurarse de que el show va a salir bien, le gusta hacer un 'ritual' antes de comenzar cada concierto: "Caliento bien y tomo siempre té con jengibre". Pero también "canta un par de letras de rumba y tango junto al equipo" para crear una "energía bonita" antes de salir al escenario. "Ese es nuestro ritual", confiesa en esta entrevista que concede a Zapeando. Puedes verla al completo en el vídeo principal de la noticia.