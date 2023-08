El Mago Pop sorprende en un programa de la NBC con un asombroso número de ilusionismo. En pleno centro de Nueva York, los presentadores giran una ruleta de colores para elegir al azar a los participantes en el truco, que suben a una plataforma y les vendan los ojos.

El ilusionista deja caer una cortina en dicha plataforma y también en otra situada a unos metros. Tras la cuenta atrás, destapa las cabinas y las cuatro personas que había dentro de la primera aparecen en la segunda, que anteriormente estaba vacía, dejando sin palabras al público que se agolpaba allí para ver el espectáculo de cerca.

"Me he quedado muerta", expresa Isabel Forner, y Dani Mateo comenta desconcertado: "¿Cómo lo hace? Me hace sentir imbécil". Puedes ver el momento en el vídeo principal de la noticia.