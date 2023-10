Dani Mateo saluda a Iñaki López y a Cristina Pardo calificándoles como "la pareja más sólida de la televisión" y la presentadora señala que no le reciben así ni en su casa, algo que al vasco tampoco le ocurre, indica, a pesar de tener dos niños.

"El mayor, como mucho, me pide la merienda, primero quiere ver la mandanga antes de saludarme", comenta, y explica que sale del colegio "un poquito cascarrabias". Así que, cuando le pide la merienda, "como no sea de su gusto, no me habla hasta casa", dice.

"Tiene mal carácter, ha salido al padre", bromea Dani Mateo, ante lo que Cristina Pardo confirma que el pequeño "tiene carácter, tiene genio". El presentador confiesa que su solución es llevar dos o tres opciones de merienda y su compañera apunta que "lo bueno es que como sea como tú, le gustará todo". "Es de buen comer, es omnívoro", destaca López.