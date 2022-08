"Algunos animales tienen un gran sentido del espectáculo", asegura Quique Peinado a sus compañeros de Zapeando, a los que les muestra "la impresionante salida a escena de Donkey Kong", un gorila de 180 kilos y 26 años que se ha convertido en "el rey del show" de un zoo de Carolina del Norte.

"No me digáis que no ha sido impresionante la salida de este gorila tan presumido", reacciona el colaborador de Vallecas, a lo que Lorena Castell responde: "Lo de enseñar el culo sobra un poquito". Sin embargo, Valeria Ros no está muy de acuerdo con su compañera: "Ese culo yo lo enseñaría porque está alto y musculado". Puedes ver la impresionante salida a escena de este gorila con "gran sentido del espectáculo" y la divertida reacción de los zapeadores en el vídeo principal de la noticia.