Dani Mateo e Isabel Forner conectan en directo en Zapeando con Karim El Hayani, el primer corredor de la historia que termina el Marathon Des Sables a través del Sáhara completamente descalzo. "Para mí es algo increíble poder terminar descalzo", destaca el deportista, que afirma que tiene "una pequeña ampolla en el pie derecho" que le ha hecho ir cojeando en las últimas etapas.

"Estoy muy contento con el resultado", destaca Karim, que recuerda en el vídeo principal de esta noticia cómo empezó esta afición por correr descalzo: "Un día me quité las zapatillas después de entrenar y sentí un alivio conmigo mismo, sentir todo no tiene precio". Sin embargo, explica que a veces corre en sandalias. Además, habla de su impresionante historia personal: llegó a España agarrado a los bajos de un camión con tan solo 12 años en Algeciras. "Lo que son problemas para mucha gente, para mí son solo obstáculos que pone la vida", explica sobre cómo su historia de superación le ayuda a enfrentarse a los retos y problemas: "La gente que tienes que trabajar 12 horas simplemente para comer es el tipo de personas que me motivan y me hacen seguir adelante".