Zapeando vuelve de publicidad y, para sorpresa de todos, lo hace sin Cristina Pedroche sentada en su silla: "Me acaban de decir que va a llegar un poco más tarde por el tema del embarazo", comenta mirando a cámara, y asegura que le había hecho "ilusión" porque se pensaba que "ya estaba aquí la niña".

"¿Os la imagináis pariendo en el pasillo asistida por Pirri?", pregunta a sus compañeros, que no pueden evitar reír. Es en ese momento cuando entra la colaboradora de Vallecas: "Perdón, que me hacía pis", y comenta que "la publicidad no está hecha para embarazadas".

"Ahora tengo dos vejigas y una niña con una cabeza muy gorda presionando mi vejiga", justifica su ausencia en directo. "¿Has roto agüitas?", pregunta Dani Mateo. "Un poquito", responde ella sin poder parar de reír. Puedes ver esta 'pillada' a Cristina Pedroche en el vídeo principal de la noticia.